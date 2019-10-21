سورية على موعد مع حالة عدم استقرار باردة.. إليكم حالة الطقس

أوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في سورية ستوالي انخفاضها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بمقدمة منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



ووفقاً لوكالة “سانا” الرسمية السورية، فإن الأرصاد الجوية توقعت صباح اليوم الإثنين، أن يكون الطقس غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد والرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحول طقس غداً الثلاثاء، ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستستمر بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية ويكون الطقس غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالبرد والرعد أحياناً في أغلب المناطق.



من جهتها، صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، أفادت بأن درجات الحرارة في سورية من المتوقع أن تكون باردة في هذه الليلة والليالي القادمة، حيث من المتوقع أن تسجل الحرارة في دمشق هذه الليلة حتى ساعات الفجر الأولى حدود 14 درجة فقط.



وختمت الصفحة المذكورة توقعاتها قائلة: “تبدأ حالة عدم الاستقرار فعلياً يوم غد الثلاثاء بإنخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة لتصبح في دمشق والداخل السوري ببداية العشرينات فقط، وتبدأ حالة عدم الاستقرار بشكل واضح اعتباراً من ساعات بعد الظهر، وتستمر حتى الجمعة المقبلة بأمطار على مختلف المحافظات السورية، وقد تصبح الأمطار شديدة الغزارة وتسبب السيول في حال ترافقها مع الخلايا الرعدية”.