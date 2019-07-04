سورية || سلطات جبل طارق توقف ناقلة نفط كبيرة كانت متجهة إلى سورية

أعلن رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، في بيان أصدره اليوم الخميس، أن سلطات البلاد أوقفت ناقلة نفط قبالة شواطئها يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سورية.



ونقلت وكالة " BBC " البريطانية أن حكومة جبل طارق اتخذت إجراء فوريا قامت من خلاله بتوقيف سفينة شحن تحمل نفطا إلى سورية.



ويعود سبب التوقيف حسب ادعائهم إلى قيام الناقلة بخرق القانون من خلال انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي وذلك للاشتباه بأنها تحمل كميات كبيرة من النفط متجهة إلى مصفاة بانياس.