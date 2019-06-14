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سورية: سفينتا إنزال روسيتان تدخلان البحر المتوسط في طريقهما إلى سوريا

دخلت سفينتان حربيتان روسيتان مياه البحر الأبيض المتوسط، أمس الخميس، في طريقهما إلى سواحل سوريا، حسبما أفادت مواقع إلكترونية تركية متخصصة في متابعة حركة السفن.

وقالت المواقع إن سفينتي الإنزال الكبيرتين، "سيزار كونيكوف" و"آزوف" عبرتا مضيقي البسفور والدردنيل متجهتين نحو ميناء طرطوس السوري، مشيرة إلى أن غاطس السفينتين يدل على أنهما محملتين بشحنات ثقيلة.

وبحسب مواقع إلكترونية غربية فقد نفذت طائرات النقل الثقيلة الروسية من نوع "آن-124 روسلان" و"إل-76" ما لا يقل عن 14 رحلة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

فيما تشير وسائل إعلام غربية إلى أن سفن إنزال كبيرة وقطعا من أسطول السفن المساعدة الروسية، إضافة إلى سفن مستأجرة، تشارك في نقل شحنات من أجل دعم مجموعة الطيران الحربي الروسي المتمركزة في قاعدة حميميم (بضواحي اللاذقية)، وقاعدة التأمين المادي والفني للبحرية الروسية في طرطوس، وقوات الجيش السوري.

 



المصدر: إنترفاكس