سورية زودت لبنان بـ 11 مليون كيلو واط ساعي كهرباء في 2018

أعلن وزير الكهرباء، (محمد زهير خربوطلي)، إنه تم تزويد لبنان في 2018، بـ 11 مليون كيلوواط ساعي من الكهرباء.

وأوضح أن “الكمية المصدرة إلى لبنان العام الماضي تشكل 4 على 10 آلاف من إنتاج سوريا للكهرباء في 2018، والبالغ 25 مليار كيلوواط ساعي”.

وأضاف خربوطلي، في تصريحاته يوم الثلاثاء، أن “تصدير الكهرباء إلى لبنان متوقف تماماً حالياً”.

وتصل ساعات تقنين الكهرباء في دمشق وريفها حالياً إلى نحو 12 ساعة قطع، يومياً، وتقول الحكومة إن السبب هو نقص الفيول والغاز اللازمان لتشغيل محطات توليد الكهرباء.



ووقّعت الحكومة السورية ، اتفاقيات مع إيران في كانون الثاني 2019، تتعلق بقطاعات عدة أبرزها، الكهرباء والإسكان، والبنية التحتية.



كما أبرمت الحكومة السورية في كانون الثاني 2018 اتفاقيات مع روسيا، تتضمن خارطة طريق لإنشاء وتوسيع عدد من محطات توليد الكهرباء في سوريا.



يذكر أن القيمة التقديرية الأولية للأضرار المباشرة التي تعرض لها قطاع الكهرباء منذ 2011 وحتى 2018، بلغت نحو 2000 مليار ليرة، وفق تصريحات صادرة عن مسؤول في وزارة الكهرباء.

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