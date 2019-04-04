الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 8 لعام 2019
الجيش يدمر أوكاراً للإرهابيين بسهل الغاب ومحاولات انشقاق ضمن ميليشيات تدعمها تركيا في الشمال
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية و«قسد» تواصل مزاعم تجدد اشتباكها مع التنظيم
عودة أكثر من 800 مهجر سوري من لبنان والأردن.
عودة الاستقرار إلى درعا
بوتفليقة يعلن الاستقالة... نحو مرحلة انتقالية صعبة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي
نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومية في الجولان!
البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
الداخلية الروسية: تنظيم “داعش” الإرهابي يخطط لتكوين شبكة إرهابية عالمية بعد هزيمته في سورية والعراق
استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز باستخدام مواد سامة
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على بعض المواقع في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار شمال شرق حلب
دمشق: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل كشف حقيقة المخطط الرامي لنشر الفوضى والدمار في المنطقة
روسيا: الوضع في إدلب السورية يتطور في اتجاه خطير
العلمانيّة هي الحلّ الأمثل
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

سورية زودت لبنان بـ 11 مليون كيلو واط ساعي كهرباء في 2018

أعلن وزير الكهرباء، (محمد زهير خربوطلي)، إنه تم تزويد لبنان في 2018، بـ 11 مليون كيلوواط ساعي من الكهرباء.

وأوضح أن “الكمية المصدرة إلى لبنان العام الماضي تشكل 4 على 10 آلاف من إنتاج سوريا للكهرباء في 2018، والبالغ 25 مليار كيلوواط ساعي”.

وأضاف خربوطلي، في تصريحاته يوم الثلاثاء، أن “تصدير الكهرباء إلى لبنان متوقف تماماً حالياً”.

وتصل ساعات تقنين الكهرباء في دمشق وريفها حالياً إلى نحو 12 ساعة قطع، يومياً، وتقول الحكومة إن السبب هو نقص الفيول والغاز اللازمان لتشغيل محطات توليد الكهرباء.


ووقّعت الحكومة السورية ، اتفاقيات مع إيران في كانون الثاني 2019، تتعلق بقطاعات عدة أبرزها، الكهرباء والإسكان، والبنية التحتية.


كما أبرمت الحكومة السورية في كانون الثاني 2018 اتفاقيات مع روسيا، تتضمن خارطة طريق لإنشاء وتوسيع عدد من محطات توليد الكهرباء في سوريا.


يذكر أن القيمة التقديرية الأولية للأضرار المباشرة التي تعرض لها قطاع الكهرباء منذ 2011 وحتى 2018، بلغت نحو 2000 مليار ليرة، وفق تصريحات صادرة عن مسؤول في وزارة الكهرباء.

 

 

B2B