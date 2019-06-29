سورية تنفي تلقي أي دعم ملموس من الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

أكد السكرتير الأول لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة وائل الخليل أن الجمهورية العربية السورية ترحب بكل ما من شأنه ضمان حقوق ضحايا المجموعات الإرهابية.



ونقل الخليل تأكيد وفد سورية على أن ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الإرهابية يجب أن تتم في إطار وطني وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول يجب أن يتم في إطار احترام السيادة.



وأشار أن سورية لم تتلق أي دعم مادي ملموس من الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب لافتا إلى أن بعض الحكومات لم تلتزم بمكافحة الإرهاب دون تسييس أو معايير مزدوجة.