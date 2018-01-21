سورية تنفي ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بالعملية العسكرية في عفرين

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن “الجمهورية العربية السورية تدين بشدة العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية” مؤكدة أن هذا العدوان يمثل الخطوة الأحدث في الاعتداءات التركية على السيادة السورية.