سورية تنفي ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بالعملية العسكرية في عفرين
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سورية تنفي ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بالعملية العسكرية في عفرين

 

أدانت سورية بشدة العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين مطالبة المجتمع الدولي بإدانته واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فوراً.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن “الجمهورية العربية السورية تدين بشدة العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية” مؤكدة أن هذا العدوان يمثل الخطوة الأحدث في الاعتداءات التركية على السيادة السورية.

وأضاف المصدر أن “سورية تنفي جملة وتفصيلا ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بهذه العملية العسكرية التي هي جزء من مسلسل الأكاذيب التي اعتدنا عليها من النظام التركي”.

واختتم المصدر تصريحه بالقول إن “سورية تطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان التركي واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فورا”.

 

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