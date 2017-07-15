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سورية تفوز بميدالية برونزية وشهادة تقدير في الأولمبياد العالمي للكيمياء في تايلاند

 

فاز الفريق السوري المشارك في الأولمبياد العالمي الـ 49 للكيمياء والمقام في العاصمة التايلاندية بانكوك بميدالية برونزية للطالب تمام حوا وشهادة تقدير للطالب أوس عباس.سورية تفوز بميدالية برونزية وشهادة تقدير في الأولمبياد العالمي للكيمياء في تايلاند

واعتبر رئيس هيئة التميز والابداع عماد العزب في تصريح لـ سانا اليوم أن ما تحقق يؤكد أن سورية مستمرة على منصات التتويج العالمية وهو انتصار جديد يضاف إلى ما تحقق في السنوات السابقة رغم أن الطموح كان السعي إلى تحقيق حصيلة اكبر من ذلك بفريق يضم أربعة أعضاء.

وأشار العزب إلى ارتفاع درجة صعوبة المسائل التي طرحت في الاختبارات العملية مقارنة مع السنوات السابقة وزيادة عددها في الاختبارات النظرية إضافة إلى تفاوت خبرة المشاركات الدولية لدى الفريق السوري الذي حاول تقديم الصورة الافضل حيث ان عضوي الفريق الآخرين اللذين لم يتوجا في المنافسات لم يكونا بعيدين عن شهادة التقدير والميداليات ما يعكس حسن المستوى والتحضير المسبق المعد للفريق.

وكان الأولمبياد العالمي للكيمياء انطلق يوم الأحد الماضي في بانكوك بمشاركة الفريق السوري الذي يضم إلى جانب حوا وعباس عبدالله قطيني ويزن زيدان باشراف الدكتور عبد الوهاب علاف رئيس اللجنة العلمية المركزية للأولمبياد العلمي السوري عن مادة الكيمياء.

ومن المقرر أن ينطلق غداً الاولمبياد العالمي للرياضيات بمشاركة سورية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بينما تستعد فرق الاولمبياد السوري الأخرى للمشاركة بالاولمبياد العالمي للفيزياء في اندونيسيا والمعلوماتية في ايران وعلم الأحياء في بريطانيا.
المصدر: سانا

 

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