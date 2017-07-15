سورية تفوز بميدالية برونزية وشهادة تقدير في الأولمبياد العالمي للكيمياء في تايلاند

واعتبر رئيس هيئة التميز والابداع عماد العزب في تصريح لـ سانا اليوم أن ما تحقق يؤكد أن سورية مستمرة على منصات التتويج العالمية وهو انتصار جديد يضاف إلى ما تحقق في السنوات السابقة رغم أن الطموح كان السعي إلى تحقيق حصيلة اكبر من ذلك بفريق يضم أربعة أعضاء.

واعتبر رئيس هيئة التميز والابداع عماد العزب في تصريح لـ سانا اليوم أن ما تحقق يؤكد أن سورية مستمرة على منصات التتويج العالمية وهو انتصار جديد يضاف إلى ما تحقق في السنوات السابقة رغم أن الطموح كان السعي إلى تحقيق حصيلة اكبر من ذلك بفريق يضم أربعة أعضاء.