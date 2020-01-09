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سورية تعلن عن تضامنها الكامل مع إيران

جددت الدولة السورية تضامنها مع إيران مؤكدةً على حقها في الدفاع عن نفسها بعد مبينة أن على الولايات المتحدة أن تتعلم كيف تتخلى عن نهج إخضاع الآخرين ومحاولة فرض الهيمنة.

و أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أن “الجمهورية العربية السورية تعلن تضامنها الكامل مع الشعب الإيراني الشقيق فيما يتعرض له وتؤكد على حق إيران في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات والاعتداءات الأمريكية”.

وقال المصدر إن “سورية تُحمل في نفس الوقت النظام الأمريكي مسؤولية كل ما يجري من تداعيات وذلك بسبب سياسته الرعناء والعقلية المتغطرسة التي تحكم أفعاله وتجعلها أفعال عصابات لا سياسات دول”.

وأضاف المصدر أن  “سورية تؤكد أن من حق الدول الحرة الرد على العدوان عليها بالطرق التي تراها مناسبة وأن على الولايات المتحدة أن تتعلم كيف تتخلى عن نهج إخضاع الآخرين ومحاولة فرض الهيمنة والإرادة الأمريكية عليهم وتشدد على أن النظام الأمريكي هو المسؤول الأول والأخير عن إثارة الفتن والنعرات والاضطرابات في المنطقة”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ فجر اليوم قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية في العراق، وذلك رداً على قيام القوات الأمريكية باغتيال الجنرال قاسم سليماني.