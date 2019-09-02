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سورية تعرب عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي

أعربت سورية عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي وجددت وقوفها الكامل مع المقاومة جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان.


وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني والتي تشكل رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان ومقاومته الوطنية.


وأضاف المصدر إن الجمهورية العربية السورية تجدد وقوفها الكامل مع المقاومة الوطنية اللبنانية وحقها المشروع جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان وتحرير باقي أراضيه المحتلة والتصدي لاعتداءات الكيان الإسرائيلي المتواصلة والتي من شأنها تصعيد أجواء التوتر وجر المنطقة إلى الفوضى.