سورية تشارك في الألعاب العسكرية الدولية بموسكو

انطلقت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو اليوم الدورة السنوية الخامسة للألعاب العسكرية الدولية بمشاركة خمسة آلاف عسكري من 37 دولة بينها سورية ويشارك في الألعاب العسكرية لهذا العام 221 فريقا وستجري المسابقات في أكثر من 30 مجالا من المهارات العسكرية الجوية والبرية والبحرية وذلك على أراضي عشر دول حتى الـ 17 من الشهر الجاري.



إلى ذلك وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة وجهها بمناسبة افتتاح دورة الألعاب العسكرية هذه الفعاليات بأنها “ألعاب صداقة تنمي الروح الوطنية وتمنع التصعيد العسكري الذي يجري وخاصة من جانب الدول التي تحاول توتير الأوضاع في العالم”.



