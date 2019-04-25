سورية تشارك في أعمال الدورة الثانية لقمة “حزام واحد طريق واحد” في بكين

بمشاركة الجمهورية العربية السورية تنطلق اليوم أعمال الدورة الثانية لقمة “حزام واحد طريق واحد” في العاصمة الصينية بكين تحت عنوان “تناسق السياسات” وتستمر ثلاثة أيام.



وتمثل سورية في القمة التي يشارك فيها 37 رئيس دولة ورئيس وزراء و150 وزيراً من أنحاء العالم الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية.



وتأتي أهمية مشاركة سورية في القمة الدولية من دورها التاريخي في طريق الحرير والذي مثل إشعاعا حضاريا في المنطقة والعالم إضافة إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري في محاربة الإرهاب ومن أجل إحلال الأمن والسلام في سورية والمنطقة والعالم.



يذكر أن مبادرة “طريق واحد حزام واحد” أطلقت من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013 وتركز بشكل أساسي على الجوانب الاقتصادية والإنسانية وعلى التواصل ومحاربة الإرهاب.

سانا