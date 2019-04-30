سورية تستعد للمشاركة في معرض القاهرة للصناعات النسيجية

أعلنت "غرفة صناعة دمشق و ريفها" مشاركتها في معرض " القاهرة للصناعات النسيجية" و المقام في 23 آب القادم ، حيث ستتكلف الغرفة بتأمين تأشيرة الدخول للمشاركين إلى الأراضي المصرية بالتنسيق مع السفارة المصرية بدمشق.

و أوضح " محمد مهندس دعدوش" عضو مكتب الغرفة خلال الاجتماع ان المعرض خاص بالموسم الشتوي ، وأن سعر المتر الواحد 105 دولار وفي حال أصبحت المشاركات كبيرة سيتم دراسة وتنسيق ديكور موحد للشركات السورية المشاركة. وبحضور مندوب شركة الصابوني للشحن أضاف دعدوش أن كلفة الشحن 4.5 دولار للكيلو الواحد وأن زمن الشحن سيكون بين 30 و 45 يوم كحد أقصى من وقت خروج الباخرة من ميناء اللاذقية.

وبيّن مندوب شركة الشحن أن سرعة زمن تجميع البضائع في شركة الشحن يختلف حسب كم البضائع فإذا كان الكم أكبر كان زمن التجميع أقل. وناقش الحضور موضوع الحجوزات الفندقية حيث أشار دعدوش إلى أن انخفاض أسعار الحجوزات الفندقية يعتمد على حجم المشاركة كذلك الأمر بالنسبة للشحن.

وحدد المجتمعون آخر موعد لتثبيت المشاركة في المعرض قبل تاريخ السابع من أيار وأن يتضمن التثبيت تسديد رسم المشاركة وصورة عن جواز السفر لمن يرغب بالحصول على الفيزا.

يذكر أن المعرض من تنظيم شركة بيراميدز انترناشيونال غروب والذي سيقام في مدينة المعارض بالعاصمة المصرية القاهرة.