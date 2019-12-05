سورية تدين قرارات مجلس الشيوخ الأميركي حول الصين

أدانت سورية أمس بأشد العبارات القرارات الصادرة عن مجلس الشيوخ الأميركي ضد جمهورية الصين الشعبية معتبرة أنها تدخل سافر من قبل واشنطن في الشؤون الداخلية للصين، مؤكدة أن هذه القرارات تنتهك القانون الدولي، وذلك في تصريح لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين.



وقال المصدر في التصريح تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القرارات الصادرة عن مجلس الشيوخ الأميركي والتي تعتبر تدخلاً سافراً من قبل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية.وأضاف المصدر حسب وكالة «سانا»: إن القرار الأخير المسمى قانون سياسة حقوق الإنسان للإيغور عام 2019، يناقض الجهود التي تقوم بها حكومة الصين الشعبية لمكافحة الإرهاب والتطرف وينتهك القانون الدولي، كما أن القرار الجائر الذي اتخذه الكونغرس الأميركي في الـ19 من تشرين الثاني الماضي والحملات الإعلامية التي قادتها الإدارة الأميركية حول هونغ كونغ تتناقض مع الحق المشروع للدول في الحفاظ على أمنها واستقرارها.



وأوضح المصدر، أن سياسة الحكومة الصينية في منطقة شينجيانغ التي قامت على مكافحة الإرهاب والتطرف والنزاعات الانفصالية أدت إلى توقف الأعمال الإرهابية الناجمة عن التطرف الديني في هذه المنطقة وساهمت في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.



وختم المصدر تصريحه بالقول: «في هذا السياق تكرر الجمهورية العربية السورية إدانتها ورفضها قرارات الكونغرس وسياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأميركية والحملات التشهيرية المغرضة التي تقوم بها وتؤكد حق الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أرضها وشعبها وأمنها وحماية أمن وممتلكات الدولة والأفراد».