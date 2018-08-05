سورية تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي

أدانت سورية بأشد العبارات محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن “الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات محاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضاف المصدر: “ان الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن تضامنها مع فنزويلا الصديقة وقيادتها فإنها تجدد الدعوة إلى احترام سيادة البلاد وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وهي واثقة بقدرة الحكومة الفنزويلية على معالجة القضايا الداخلية في إطار مؤسسات الدولة واحترام الدستور”.



سانا