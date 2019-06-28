سورية تحصد جائزة أفضل بحث في مؤتمر ميلانو الدولي للطاقة الكهربائية

حصل المهندس السوري حسن الحلو الطالب في جامعة “صنعتي أصفهان” الإيرانية على جائزة أفضل بحث في مؤتمر “باور تيتش 2019” الذي استضافته جامعة ميلان للتكنولوجيا بمدينة ميلانو الإيطالية.



وشارك الحلو عبر “السكايب” ببحثين ونال عن أحدهما جائزة أفضل بحث في مجاله في هذا المؤتمر كما قدم محاضرة علمية عن بعد من جامعة “صنعتي أصفهان” الإيرانية التي يدرس فيها بمجال التحكم بالشبكات الذكية وحمايتها من الهجمات السيبرانية.



يشار إلى أن المهندس الحلو خريج جامعة تشرين في اللاذقية وحائز على شهادة الباسل للخريج الأول وهو موفد لمصلحة جامعته ويدرس حاليا لنيل شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية في جامعة “صنعتي أصفهان” الإيرانية.