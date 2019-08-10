سورية تحرز برونزيتين في الأولمبياد العالمي للمعلوماتية بأذربيجان

أحرز فريق سورية ميداليتين برونزيتين في الأولمبياد العالمي للمعلوماتية الذي اختتم اليوم في أذربيجان بمشاركة 87 دولة.



وأحرز الميداليتين كل من أحمد محمد منذر حيدر طالب ثالث ثانوي بمدرسة المحسنية من دمشق ومحمد نور محمد خلدون المصري طالب ثاني ثانوي بمدرسة المتفوقين من حلب حسب بيان لهيئة التميز والإبداع تلقت سانا نسخة منه اليوم.



وبإنجاز الفريق تقدمت سورية كما أوضحت الهيئة في الترتيب العام للدول المشاركة ليصبح ترتيبها 41 من أصل 87 دولة وتفوقت في الترتيب العام لهذه البطولة على دول كبرى منها بريطانيا واسبانيا والنمسا وسويسرا والدنمارك وعلى جميع الدول العربية المشاركة فيها.



ومع الميداليتين تنهي الفرق السورية موسم مشاركتها بالأولمبيادات العالمية للعام 2019 محققة الإنجاز الأوسع بسجلها حيث توجت في كل مشاركاتها وهي الرياضيات والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية مع رصيد ميدالية فضية و7 ميداليات برونزية و3 شهادات تقدير.

سانا