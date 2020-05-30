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سورية تتسلم دفعة من طائرات (ميغ 29) المتطورة والمحدثة من روسيا الاتحادية

ذكر مصدر عسكري أنه في إطار التعاون العسكري والفني بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، قام الجانب الروسي بتسليم الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز /ميغ 29/ الى الجيش العربي السوري


وفي الاحتفال  نفذت الطائرات التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق تحليقها من قاعدة حميمم إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية، حيث سيبدأ اعتباراً من أول حزيران 2020 طيارونا البواسل بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية.