سورية تبدأ بإنتاج مجموعة من الزيوت الصناعية

قامت مصفاة حمص بتحقيق إنجاز هو الأول من نوعه على مستوى القطر، تمثل بافتتاح خطوط لإنتاج وتصنيع مواد كاسر الاستحلاب وزيت(الفرام) وزيت القطع خاصة (زيت القطع 46 و زيت القطع 68) ومانع الفوران وذلك بجهود وخبرات نخبة من الفنيين الوطنيين والعاملين في المصفاة.‏

وأشار مدير عام مصفاة حمص المهندس علي طراف إلى أن هذا التحرك يأتي تكريساً لمبدأ الاعتماد على الذات وإيجاد البدائل المحلية والاستغناء وبشكل تدريجي عن استيراد هذه المواد بالقطع الأجنبي وبتكلفة عالية فضلاً عن المهلة الزمنية الطويلة التي تطلبها عملية الحصول عليها والتي تمتد إلى شهور طويلة حيث كان يتطلب وصولها أكثر من 8 أشهر وبتكلفة تقدر بأكثر من 175 مليون ليرة سورية، يضاف إلى كل ذلك العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تتعرض لها البلاد على يد الداعمين للمجموعات الإرهابية المسلحة.‏

وأكد أن العمل حالياً على إدخال مجموعة من الزيوت الخاصة بمعامل الغاز والزيوت الخاصة بمجموعة الإسمنت للسوق المحلية، كما يتم حالياً العمل من خلال الكوادر الفنية الوطنية في المصفاة على دراسة إنتاج زيوت خاصة لمحولات الكهرباء و محطات الطاقة الكهربائية، مبيناً إلى أنه تم الانتهاء مؤخراً من الدراسات الفنية و التجارب المخبرية الصناعية التي نجحت بامتياز لجهة إنتاج مادة الشحوم الصناعية بكافة أنواعها وكذلك زيت الفرام، وحالياً يتم التوجه لإنشاء خطوط و أجهزة لازمة لتطبيق هذه الدراسات على أرض الواقع لسد حاجة السوق المحلية بالكامل وللقطاعين العام والخاص على حد سواء، مضيفاً إن إنتاج مادة الشحوم و زيت مانع الفوران بهذه الجودة العالية والمدة الزمنية القياسية هو إنجاز جديد وكبير للعاملين في قطاع النفط والثروة المعدنية.‏

المصدر: الثورة