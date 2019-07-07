سورية بصدد التعاقد لتوريد 140 آلية هندسية وإنتاجية من روسيا بقيمة 9 مليارات ليرة

كشف محمد سيف الدين معاون وزير الأشغال العامة والإسكان أن المؤسسة بصدد توقيع عقد جديد عن طريق البروتوكول الروسي لتوريد آليات هندسية وإنتاجية ثقيلة يصل عددها إلى 140 آلية بقيمة 9 مليارات ليرة, وذلك بموجب تسهيلات بالدفع لمدة سبع سنوات.



وأشار سيف الدين إلى جاهزية الوزارة لتأمين كل ما يلزم للانتهاء من تنفيذ العقد وتوريد الآليات المشار إليها، لافتاً إلى أنها خطوة مهمة في مرحلة التعاون بين الجانبين السوري والروسي الذي سيتطور مستقبلاً مع حاجة القطاعات الإنشائية السورية إلى العديد من الآليات النوعية بما يحقق جدوى اقتصادية عالية لجهة المواصفات الفنية والسعر, دعماً لشركات الإنشاءات العامة في وقت زمني قياسي.



يذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان كانت استوردت 100 آلية خلال عامي 2014 – 2015 عن طريق الخطة الإسعافية و تم توزيعها على الشركات الإنشائية في المحافظات.



”تشرين”