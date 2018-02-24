الجيش يرد على مواقع إطلاق القذائف الصاروخية في عمق الغوطة الشرقية
العدوان التركي يتواصل على منطقة عفرين
وحدات الجيش تحبط هجوماً لإرهابيي “جبهة النصرة” على نقاط عسكرية في محيط مدينة البعث بالقنيطرة
محاولات غربية لنسف مسار «أستانا»: «تصفير» عدّاد الحرب في سوريا؟
احتدام الصراع بين المجموعات الجهادية والجميع ضد "النصرة"
“النصرة” تواصل انحسارها عن حلب وادلب لصالح ميليشيات تركيا
بولاديان: وفود أرمينية ستقصد سورية قريباً لبحث مجالات التعاون
مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بخصوص الغوطة الشرقية حتى مساء السبت
الدكتور بشار الجعفري مقرراً لـ” لجنة الـ 24 ” الأممية من جديد
لافروف يدعو للضغط على المجموعات الإرهابية بالغوطة لضمان سلامة المدنيين
تحالف واشنطن يقر بقتله أكثر من 841 مدنيا في سورية والعراق
النظام التركي يواصل عدوانه على منطقة عفرين ويدمر رتل سيارات مدنية وآليات محملة بالمساعدات
المركز الروسي للمصالحة: إطلاق 83 قذيفة من الغوطة الشرقية على المناطق السكنية في دمشق
الخارجية: فرنسا غارقة في دم الشعب السوري وغير مؤهلة للعب أي دور بالسلام
مندوب روسيا يحذر من عملية تنسيق لنشر الأكاذيب حول ما يجري في الغوطة الشرقية

سورية بالمرتبة العاشرة عربياً في احتياطي الذهب للعام 2018

 

نشر مجلس الذهب العالمي “World Gold Council” مطلع شهر شباط الحالي تقريرا شمل 98 دولة، كشف عن حصص هذه الدول من إجمالي احتياطات الذهب في العالم، واحتلت سوريا المرتبة العاشرة، دون أي تغيير في الاحتياطي لها الذي بلغ 25.8 طناً.

ووفقا للتقرير، تصدّرت السعودية قائمة الدول العربية باحتياطي وصل إلى 322.9 طن تلاه لبنان بـ286.8 طن وفق اخر احصائية لشهر شباط 2018.

وحلت الجزائر في المرتبة الثالثة بـ173.6 طن، و رابعاً جاءت ليبيا بـ116.6 طناً، أما العراق فحلت بالمرتبة الخامسة باحتياطي وصل إلى 89.8 طن.

و جاءت الكويت بالمرتبة السادسة بـ 79 طناً، بينما حلّت مصر بالمرتبة السابعة بـ76.4 طن و ثامناُ الأردن بـ43.5 طن من احتياطي الذهب، وجاءت قطر بالمرتبة التاسعة بـ 29.7 طن.

بينما حلّت سوريا بالمرتبة العاشر دون أي تغيير في الاحتياطي لها الذي بلغ 25.8 طناُ، بينما حلّت المغرب بالمرتبة الحادية عشر بـ 22 طناً، وأخيراً الإمارات بـ 7.5 طناً.

وكانت سوريا احتلت المرتبة التاسعة عربياً في احتياطي الذهب للعام 2017 متفوّقة على البحرين والإمارات وقطر، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي.

بينما احتلت المرتبة الثامنة عربياً، من حيث احتياطيات الذهب خلال العامين 2015 و 2016

يشار إلى أن “الحكومة السورية ، منذ بدء الحرب ولغاية الآن، لم تعلن عن احتياطاتها من الذهب سواء ارتفعت أم انخفضت، و يبقى الرقم المعلن من قبل مجلس الذهب العالمي هو الرقم الوحيد للاحتياطاتها، والذي لم تنفيه الحكومة السورية لغاية الآن”.

تلفزيون الخبر

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.