دي ميستورا يعوّل على «الثلاثي الضامن»: «توافق الجميع» شرطُ إنقاذ «الدستورية»
النمسا... «فضيحة لجوء جنرال أمن سوري»
وزير الدفاع يجيب عن أسئلة النواب
دي ميستورا يغادر دمشق بلا «وعود» خلافات «اللجنة الدستورية» باقية
قمة ثلاثية حول سوريا في روسيا
المعلم لـ ديمستورا: الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي
نشاط ديبلوماسي يستبق «رباعية» من منبج إلى التنف
انتصارات الجيش السوري.. مناهج لتدريس الجيوش والبداية من كازاخستان
تحرير الدفعة الأولى من المختطفين: السويداء تتنفسّ الصعداء
الإتصالات : ترميم أم تمزيق النسيج الإجتماعي السوري
إرهابيو ” النصرة” ينقلون شحنة من غازي الكلور والسارين من معرة مصرين إلى جسر الشغور
دمشق: تدمير الرقة من قبل التحالف يرقى إلى جرائم إبادة
دمشق تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة التحالف الدولي
استشهاد 62 مدنيا وجرح العشرات جراء عدوان طيران “التحالف الأمريكي” على ريف دير الزور
كندا تعمل على توطين عدد من إرهابيي “الخوذ البيضاء”

سورية : المركز الاول في بطولة الخرطوم الدولية للشطرنج

حقق لاعب منتخب سوريا للشطرنج، بشير عيتي، المركز الأول في بطولة الخرطوم الدولية، التي أقيمت بمشاركة 90 لاعباً من مختلف الدول العربية والأفريقية.


وأوضح رئيس اتحاد لعبة الشطرنج، علي عباس، أن “اللاعب عيتي من أفضل لاعبي منتخب سوريا ويتميز بسرعة بديهة وذكاء عال”.


وحصل عيتي، بعد إحرازه المركز الأول، على 23 نقطة لتزيد من تصنيفه على المستوى الدولي.


يذكر أن اللاعب بشير عيتي من مواليد 1995، وهو أستاذ دولي في لعبة الشطرنج، وشارك سابقاً في الأولمبياد العالمي للشطرنج، وحصل على 8 نقاط من أصل 10.

 

سانا