سورية : المركز الاول في بطولة الخرطوم الدولية للشطرنج

حقق لاعب منتخب سوريا للشطرنج، بشير عيتي، المركز الأول في بطولة الخرطوم الدولية، التي أقيمت بمشاركة 90 لاعباً من مختلف الدول العربية والأفريقية.



وأوضح رئيس اتحاد لعبة الشطرنج، علي عباس، أن “اللاعب عيتي من أفضل لاعبي منتخب سوريا ويتميز بسرعة بديهة وذكاء عال”.



وحصل عيتي، بعد إحرازه المركز الأول، على 23 نقطة لتزيد من تصنيفه على المستوى الدولي.



يذكر أن اللاعب بشير عيتي من مواليد 1995، وهو أستاذ دولي في لعبة الشطرنج، وشارك سابقاً في الأولمبياد العالمي للشطرنج، وحصل على 8 نقاط من أصل 10.

سانا