سورية السادسة عربياً الأقل سعراً في البنزين من أصل 9 دول

حلّت سورية في المرتبة السادسة من أصل الـدول العربية التسع الأقل سعراً في مادة البنزين، وذلك وفق مسح لموقع “غلوبال بترول برايس”، الذي يتتبع أسعار الوقود بالتجزئة في أكثر من 150 دولة على أساس أسبوعي. هذا ما أكده الخبير الاقتصادي سامر الحلاق المتابع لملف أسعار حوامل الطاقة عامة والبنزين خاصة.



وبحسب الحلاق، فإنه واستناداً إلى بعض البيانات المعلنة في الموقع المتخصّص هناك تنقسم الدول العربية في أسعار البنزين إلى قسمين، الأول: الدول الأقل سعراً والثاني: الدول الأعلى سعراً، مبيناً أن تناوله لهذا الملف الهدف منه تقديم المعلومات التي تمكن الباحث وأصحاب القرار، وحتى المواطن من تكوين فكرة حول أسباب الفرق السعري لا غير.



ووفقاً للبيانات تضمّ القائمة الأقل سعراً في الدول العربية 9 دول، حيث جاءت ليبيا الدولة الأقل سعراً في الدول العربية لبيع بنزين 95 الأكثر شعبية بسعر 0.111 دولاراً، فيما حلت السودان بالمرتبة الثانية بنحو 0.34 دولاراً، ثم الكويت بنحو 0.348 دولاراً، والجزائر بـ 0.363 دولاراً، وجاءت مصر بالمرتبة الخامسة ضمن الأقل سعراً بـ 0.374 دولاراً للتر، ثم سورية بـ 0.44 دولاراً، تلتها قطر بـ 0.515 دولاراً، والبحرين بـ 0.535 دولاراً، والسعودية 0.545 دولاراً. وأكد الخبير أن المسح أظهر فروقاً بالأسعار بين دول العالم، إذ تكون الأسعار في غالبية الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة.



وبالعودة للمسح كانت فلسطين الأغلى بسعر لتر البنزين بين الدول العربية، فيما جاءت ليبيا الأقل سعراً، من إجمالي 19 دولة عربية تتوفر لديها بيانات أسعار الوقود، فقد بلغ سعر لتر “البنزين 95” الذي يعدّ الأكثر شعبية بالنسبة للفلسطينيين 1.73 دولاراً، رغم إعلان وزارة المالية الفلسطينية إبقاء سعر بنزين 95 دون تغيير للشهر الماضي أيار، علماً أن الأسعار في الأراضي الفلسطينية ترتبط، بشكل رئيسي، بأسعار الوقود المباعة في سوق الكيان الإسرائيلي، حيث يستورد الفلسطينيون 100% من احتياجاتهم لمشتقات الوقود من إسرائيل، مع تسجيل تغير بالأسعار شهرياً.



أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب الأردن، ضمن قائمة الأعلى سعراً، بنحو 1.422 دولاراً، ثم اليمن 1.40 دولاراً، والمغرب وموريتانيا بـ 1.152 و1.13 دولاراً على التوالي. في حين حلت لبنان بالمرتبة السادسة 0.876 دولاراً، تلتها تونس بنحو 0.745 دولاراً، ثم العراق بـ 0.652 دولاراً، فيما جاءت الإمارات بالمرتبة التاسعة بـ 0.605 دولار، وعُمان عاشراً بـ 0.563 دولاراً.



وشرع عدد من الدول العربية في رفع الدعم عن المحروقات خلال العام الماضي والجاري، وزيادة أسعار البنزين بنسب كبيرة تجاوزت 100 بالمائة في بعض الدول.



وحسب بيانات صندوق النقد العربي، ساهمت الإصلاحات الهيكلية بالموازنات الحكومية بالعالم العربي في انخفاض فاتورة دعم الطاقة من 117 مليار دولار في 2015، إلى نحو 98 مليار دولار بالعام الماضي.



وتوضيحاً للفروق في الأسعار قال الحلاق: ترجع فروق الأسعار في الدول العربية المختلفة، إلى حجم الدعم الحكومي للبنزين والضرائب، لأن السعر العالمي للنفط موحد حول العالم، ويتحدّد سعره وفقاً لموازنات الدول وتوجهات السياسة العامة، مبيناً أن المسح أظهر أن 11 دول عربية، حافظت على أسعارها دون تغيير خلال شهر أيار الماضي، وهي الإمارات وسلطنة عُمان والسعودية والبحرين والكويت والعراق وفلسطين ومصر واليمن وليبيا وسورية، مقارنة بأسعار آذار 2018، بينما اتجهت 7 دول عربية منذ بداية 2018 نحو زيادة أسعار البنزين بغرض خفض عجز الموازنة، خاصة مع ارتفاع تكلفة دعم الطاقة وتضمنت كلاً من (السعودية والبحرين وقطر والجزائر وتونس والمغرب.. وأخيراً الأردن).





المصدر : البعث