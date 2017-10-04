سوريا…”Pantsir s” تُسقط صاروخين “غراد”

أسقطت منظومة الدفاع الجوي الروسية “بانتسير-إس” في سوريا صاروخين من منظومة “غراد” أطلقهما تنظيم “داعش”. وقد اعترضت “بانتسير-إس” الأهداف الجوية في محافظة حماة.

يذكر أن “بانتسير” قد أسقطت في صيف 2017 عدة طائرات بدون طيار. و”بانتسير” قادر على اعتراض كل الأهداف الجوية ومداه يصل إلى 20 كيلومتر بفضل الرادارات الثلاثة والصواريخ الـ12 القادرة على المناورة بشكل جيد والمدفعين السريعي الإطلاق.