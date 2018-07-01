من يذكر مجزرة درعا ؟
الجيش يدمر تجمعات لإرهابيي “النصرة” في محيط الجمرك القديم وريف درعا الشمالي الشرقي
إنهيار كبير في صفوف مسلحي درعا.. والجيش السوريّ يدخل بلدة الكرك
«مصالحات» درعا تُسابق تحرّكات الميدان
تجمع شعبي حاشد في إبطع بريف درعا ترحيبا بالجيش ودعما له في حربه على التنظيمات الإرهابية
الجيش السوري يتقدم في درعا ويسيطر على مناطق جديدة في ريفها
استسلام إسرائيلي في الجنوب السوري: معركة مشتعلة... في انتظار لقاء هلسنكي
استقبال شعبي حاشد لوحدات الجيش في بلدتي الكريم الجنوبي والشرائع بريف درعا
وحدة من الجيش تحبط هجوماً إرهابياً على نقاط عسكرية بريف القنيطرة الشرقي
الجنوب: «احتجاج أهلي» بوجه المسلّحين
القيادة العامة للجيش تعلن تحرير بادية دير الزور بالكامل من إرهابيي “داعش”
الجيش يتقدم شرق درعا... وحراك شعبي نحو «التسويات»
مصدر أميركي:واشنطن لن تتدخل في الجنوب السوري لهذا السبب ..
"فرقة عمود حوران" الإرهابية إلى زوال
الجيش يفتح محاور درعا: عزل الريف الشرقي يقترب

سوريا… دبابات الفرقة الرابعة تستعيد عافيتها

تعتبر فرقة الدبابات الرابعة من وحدات النخبة في الجيش السوري.

وتشكل دبابات “تي-72” عصب هذه الفرقة وقوتها الرئيسية.

وتم تطوير هذه الدبابات عبر عملية التعديل الهادفة إلى زيادة تحصين الدبابات من خلال تزويدها بدروع إضافية. وكانت النتيجة أن دبابات الفرقة الرابعة أصبحت قادرة على مقاومة غالبية الأسلحة المضادة للمدرعات.

وأكدت دبابات الفرقة الرابعة حصانتها خلال المعارك الأخيرة في ريف دمشق حيث واجهت الفرقة هناك أقل الخسائر وإن لم تنجُ بعض دباباتها من أضرار تلحق بالآليات العسكرية التي تخوض معارك الشوارع في المدن.

وتبيَّن من مقاطع الفيديو المنشورة على شبكة الإنترنت أن جنود الدبابات السوريين تمكنوا من إصلاح كل الأضرار لتستعيد دبابات الفرقة الرابعة جاهزيتها الفنية والقتالية الكاملة استعدادا لعملية عسكرية جديدة في محافظة درعا

 

 صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.