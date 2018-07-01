سوريا… دبابات الفرقة الرابعة تستعيد عافيتها

تعتبر فرقة الدبابات الرابعة من وحدات النخبة في الجيش السوري.



وتشكل دبابات “تي-72” عصب هذه الفرقة وقوتها الرئيسية.



وتم تطوير هذه الدبابات عبر عملية التعديل الهادفة إلى زيادة تحصين الدبابات من خلال تزويدها بدروع إضافية. وكانت النتيجة أن دبابات الفرقة الرابعة أصبحت قادرة على مقاومة غالبية الأسلحة المضادة للمدرعات.

وأكدت دبابات الفرقة الرابعة حصانتها خلال المعارك الأخيرة في ريف دمشق حيث واجهت الفرقة هناك أقل الخسائر وإن لم تنجُ بعض دباباتها من أضرار تلحق بالآليات العسكرية التي تخوض معارك الشوارع في المدن.

وتبيَّن من مقاطع الفيديو المنشورة على شبكة الإنترنت أن جنود الدبابات السوريين تمكنوا من إصلاح كل الأضرار لتستعيد دبابات الفرقة الرابعة جاهزيتها الفنية والقتالية الكاملة استعدادا لعملية عسكرية جديدة في محافظة درعا

صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.