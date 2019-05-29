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سوريا.. 24 دولة تؤكد مشاركتها في معرض دمشق الدولي

أكدت 24 دولة عربية وأجنبية أنها ستشارك في الدورة الـ61 لمعرض دمشق الدولي الذي سينطلق في الـ28 من أغسطس القادم.

وبدأت الحكومة السورية رسميا التحضيرات للمعرض باجتماع عقدته أمس لوضع ترتيبات الاستعداد الخاصة بكل وزارة.


ونقل المكتب الإعلامي في رئاسة الوزراء عن وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل أن المعرض "سيكون قاطرة حقيقية لنمو الصادرات السورية من خلال التواصل بين المصدرين السوريين ونظرائهم من الدول الأخرى، وسيكون مهما مع تسريع عودة الإنتاج والتعافي للقطاعين الصناعي والزراعي، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على واقع الاقتصاد السوري والتعافي الذي يشهده".


يذكر أن معرض دمشق كان قد شهد انقطاعا طيلة سنوات الأزمة، إلا أنه عاد منذ دورته الـ59 عام 2017 ليستكمل دوراته، وتعد الدورة الراهنة الثالثة بعد انقطاع فرضته ظروف عدم الاستقرار الأمني.


وطرحت الحكومة السورية شعار "من دمشق إلى العالم" لدورة المعرض القادمة.

 


 أسامة يونس