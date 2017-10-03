سوريا وفنزويلا تسعيان لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السورية الفنزويلية السيد موعد ناصر مع السفير الفنزويلي بدمشق عماد صعب اليوم سبل وآليات تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الصعد والظروف التي تمر بها سورية ودور الوفود العربية والأجنبية التي تزورها في توضيح ما يجري على أرض الواقع بعيداً عن تضليل بعض وسائل الإعلام.

وأشار ناصر خلال اللقاء إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيراً إلى المواقف المشرفة للرئيس الفنزويلي الراحل تشافيز إلى جانب سورية والسوريين موضحاً أن الغاية هو العمل الجاد للتكامل من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مؤكداً أن كلا البلدين يعانون من هجمة واحدة بأوجه مختلفة تبدأ بالبروباغندا الاعلامية ومحاولة تشويه الحقائق والحديث عن حقوق الانسان التي لا يعرفونها بدولهم.