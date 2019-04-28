سوريا.. مليار ليرة غرامات البضائع الأجنبية المهربة

أعلنت المديرية العامة للجمارك في سوريا، أن قيمة الغرامات على القضايا المحققة بتهريب البضائع الأجنبية ولا سيما التركية، بلغت نحو مليار ليرة سورية منذ بداية الشهر الجاري.



وأوضحت المديرية في بيان، أن “المواد المهربة والمضبوطة شملت الغذائيات والفروج ومستحضرات التجميل والعطورات والألبسة والكهربائيات والأدوات الطبية والمنزلية وقطع التبديل والأحذية والأقمشة والخيوط والمواد الأولية للصناعة والمولدات والغطاسات وحبيبات بلاستيكية وأسطوانات غاز والبنزين والدخان والفحم”.



ووفقا لبيان المديرية، فقد جرى ضبط المواد المهربة المذكورة في جميع المحافظات وبلغت النسبة الأكبر منها في حلب وحماة ودمشق.



(1 دولار = 434 ليرة) وفق المصرف المركزي السوري



المصدر: سانا