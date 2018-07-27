سوريا ستشهد الجمعة أطول خسوف كلي للقمر خلال القرن

سيشاهد السوريون مساء يوم الجمعة 27 – 7 – 2018 ظاهرة فلكية لم تحدث منذ نحو 80 عاماً، وهي ظاهرة أطول خسوف كلي للقمر.

ويبدأ الخسوف من الساعة 9:15 مساءً وحتى الساعة 1 فجراً، ومن المتوقع عدم رؤية الظاهرة بشكل واضح في سوريا لحوالي الساعة العاشرة إلا ربع.

ويحدث الخسوف الكلي للقمر عندما يصبح القمر مغطى بكامله بظل الأرض، ومحجوباً عن انعكاسات أشعة الشمس.

وسيظهر القمر بلونه الأحمر، ومن هنا يطلق عليه فلكياً لقب “القمر الدموي”، والسبب بذلك هو أشعة الشمس المتشتت في غلاف الأرض الغازي التي ستنعكس عليه.

ويعتبر الخسوف الأطول من نوعه لأن القمر يصبح مخسوفاً بشكل كلي عند الساعة 10:25 مساءً ويستمر بهذا الشكل لمدة ساعة و 42 دقيقة وهي المدة الأطول منذ 80 عاماً.

كما يكون القمر المخسوف مقترناً مع كوكب المريخ حيث يمكن مشاهدته أيضاً بالعين المجردة على شكل نجم احمر لامع بالقرب من القمر ويظهر أيضاً في السماء كوكبي الزهرة والمشتري.

وكالات