سوريا ثامناً بأكثر تعداد سكان في الدول العربية عام 2018

حلت سوريا ثامناً في ترتيب الدول العربية الأكثر تعداداً سكانياً عام 2018، وذلك بتعداد 18.2 مليون نسمة.

وجاءت في الإحصائية التابعة لمركز “wordometer” مصر في المركز الأول “بتعداد سكاني 99.3 مليون نسمة، تليها الجزائر بـ 42 مليون نسمة”.

وحلت السودان ثالثاً “بتعداد سكان 41.5 مليون نسمة، ومن ثم العراق رابعاً بـ 39.3 مليون نسمة، والمغرب خامساً بتعداد 36.1 مليون نسمة”.

وجاءت سادساً السعودية “بتعداد 33.5 مليون نسمة، في حين كانت اليمن سابعاً بـ 28.9 مليون نسمة، وسوريا ثامناً بـ 18.2 مليون نسمة، وتاسعاً الصومال بـ 15.1 مليون نسمة، فتونس عاشراً بـ 11.6 مليون نسمة”.

يذكر أنه، بحسب إحصائيات سابقة، فإن تعداد سكان سوريا بلغ نهاية عام 2010، أي قبل بداية الحرب فيها، 23.5 مليون نسمة.