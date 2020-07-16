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سوريا توقف العمل مع شركة لبنانية تستأجر طائرات سورية

أوقفت سوريا العمل مع شركة سياحية لبنانية تستأجر طائرات السورية للطيران ، بعد ورود شكاوى عدة بحقها.

وأوقفت  مؤسسة الطيران السورية العمل مع الشركة اللبنانية، لوجود شكاوى حول سوء تنسيق وسوء معاملة للمسافرين السوريين عبر مطار بيروت.

وكانت الشركة، التي لم يذكر اسمها، تستأجر طائرات “السورية للطيران”، وتبيع تذاكر سفر لوجهات سفر ما بعد بيروت.

إلى ذلك، قررت السورية للطيران بدء تشغيل رحلات، هي 7 رحلات أسبوعية إلى القاهرة على أن تعود فارغة، كونه لم يتم السماح بعد بدخول المسافرين عبر المطارات.