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سوريا تهدد (إسرائيل) “بمفاجآت”

 

بعد أن تمكن الجيش السوري للمرة الأولى منذ 35 عاماً من إسقاط مقاتلة (إسرائيلية)، هددت دمشق (إسرائيل) بـ”مفاجآت أكثر” حال إقدامها على شن هجمات جديدة على الأراضي السورية.

وقال أيمن سوسان، مساعد وزير الخارجية السوري، في مؤتمر صحفي عقده في دمشق: “ثقوا تماماً أن المعتدي سيتفاجأ كثيراً لأنه ظن أن هذه الحرب، حرب الاستنزاف التي تتعرض لها سوريا لسنوات، قد جعلتها غير قادرة على مواجهة أي اعتداءات”.

وأضاف المسؤول السوري مخاطباً (إسرائيل)، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”: “إن شاء الله سيرون مفاجآت أكثر كلما حاولوا الاعتداء على سوريا”.

وكانت (إسرائيل) قد شنت ضربات جوية ضد أهداف قالت إنها إيرانية في سوريا، فيما ذكر ناشطون سوريون أن الغارات استهدفت قاعدة T4 الجوية قرب مدينة تدمر وسط سوريا.

وردت الدفاعات الجوية السورية على المقاتلات (الإسرائيلية) وتمكنت من إسقاط طائرة من نوع “F-16″، الأمر الذي أكدته (إسرائيل) مضيفة أن طيارايها قفزا من الطائرة وأصيب أحدهما بجروح خطيرة، لكن وزارة الدفاع السورية قالت إنها استطاعت تدمير أكثر من طائرة (إسرائيلية).

المصدر: رويترز + وكالات

 

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