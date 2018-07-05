سوريا تنشىء مركز لتصدير الحمضيات إلى روسيا عبر موانىء القرم

أعلن الرئيس اللجنة المنظمة لمنتدى يالطا الاقتصادي الدولي والمنظمة العامة الروسية "روسيا الأعمال"، "أندرية نزاروف" اليوم، أن محافظة اللاذقية السورية قامت بإنشاء مركز لتصدير الحمضيات إلى روسيا عبر موانئ القرم.

و قال "نزاروف": "تم إنشاء قرية تصدير في اللاذقية لتزويد روسيا بالحمضيات، وسيتم بناء مسار للحمضيات (..)

وشبه جزيرة القرم واحدة من نقاط الدعم بسبب أن الطريق البحري هو الأقصر بين الدولتين"

وأوضح المسؤول الروسي، أنه سيتم توريد الحمضيات عن طريق البحر إلى القرم وبعد ذلك إلى باقي مناطق روسيا، والتي من الممكن أن لا تكون نقطة النهاية لتصبح مركزاً لإعادة تصدير هذه المنتجات إلى بلدان أخرى



سبوتنيك