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سوريا تناشد أرمينيا وأذربيجان لوضع حد للتصعيد الحالي

حذر مصدر رسمي في الخارجية السورية من التدخل التركي في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان وقال إنه يهدف إلى “تأجيج الأوضاع بما يتسق مع سلوكيات النظام التركي في خلق التوترات وإثارة الفتن”.


وقال مصدر رسمي في الوزارة: “تهيب سوريا بالحكومة الأذربيجانية بالتنبه وعدم الوقوع في فخ المخطط التركي، والاستجابة إلى المبادرات الأرمنية بالتهدئة والحوار وحل الخلافات بينهما سلميا”.

 وتابع المصدر قائلا: “سوريا تحذر من التدخل التركي السافر في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان والذي يهدف إلى تأجيج الأوضاع بما يتسق مع سلوكيات النظام التركي في خلق التوترات وإذكاء نار الفتن في أكثر من مكان في العالم”.

وأكد المصدر أن “الجمهورية العربية السورية تعرب عن الأسف الشديد للمواجهات الحاصلة بين أرمينيا وأذربيجان والتي راح ضحيتها عدد كبير من الجانبين.. سوريا تناشد البلدين الجارين، أرمينيا وأذربيجان، لوضع حد للتصعيد الحالي وإيجاد تسوية للخلاف بينهما بالطرق السلمية”.

 

 