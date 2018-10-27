سوريا تصدر إلى السعودية وتركيا والكويت بملايين الدولارات

كشف رئيس غرفة زراعة دمشق في سوريا عمر الشالط أن صادرات غرفة دمشق لوحدها بلغت حتى نهاية شهر أيلول الماضي حوالي 100 مليون دولار أميركي، وبوزن إجمالي بلغ نحو 65 ألف طن، مشيراً إلى أن المواد صدرت إلى دول عربية منها الكويت السعودية الإمارات مصر والأردن، إضافة إلى دول أجنبية منها تركيا ألمانيا إسبانيا السويد وأميركا.



وأوضح الشالط أن أعلى قيمة من الصادرات كانت من مادة قمر الدين إذ بلغت قيمة صادراتها نحو 56 مليون دولار لما يقارب 4 آلاف طن، على حين بلغت قيمة الصادرات من مادة الكمون نحو 8.2 ملايين دولار لما يقارب 4 آلاف طن، كما بلغ حجم الصادرات من زيت الزيتون نحو 15 ألف طن بقيمة نحو 9 ملايين دولار، هذا وبلغ حجم الصادرات من التفاح نحو 22 ألف طن بقيمة تقارب 2.2 مليون دولار.



وحازت مصر المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وبين الشالط أنه تم التصدير لها نحو 26 ألف طن من التفاح وقمر الدين وغيرها بقيمة نحو 58 مليون دولار، على حين إنه بلغت الصادرات إلى تركيا نحو 14 ألف طن من زيت الزيتون والكمون وغيرها بقيمة نحو 6 ملايين دولار، إضافة إلى السعودية بما يقارب 8 آلاف طن من زيت الزيتون والتفاح والكمون وغيرها بقيمة نحو 10 ملايين دولار.



وفي سياق آخر كشف الشالط عن توزيع الغرفة للعائلات في الغوطة الشرقية 2600 منحة من الزراعات الأسرية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي wfp.



وفي التفاصيل توزعت المنح بين قطاع الغوطة بـ800 منحة مثلها لقطاع حران، أيضاً 475 منحة لقطاع دوما، و525 منحة لقطاع الكسوة.



وبينما تهرع الجهات النقابية الأردنية لزيارة دمشق واستعادة العلاقات مع نظيراتها في سورية، يتزايد الازدحام في معبر «نصيب» سواء للمركبات أو المسافرين، الذين تتزايد أعدادهم بشكل مطرد، ووصلت في الأيام الأخيرة إلى 2100 مسافر يومياً.



في سياق متصل، وبعد مرور أسبوع على افتتاح معبر «نصيب– جابر» الحدودي، بدأ المعبر يشهد ازدحاماً كبيراً من مئات المركبات والمسافرين، الذين تتزايد أعدادهم بشكل مطرد، ووصل في الأيام الأخيرة إلى 2100 مسافر يومياً.ونقلت وكالة «عمون» الأردنية للأنباء، عن مدير جمرك معبر «جابر» الحدودي العقيد في الجمارك الأردنية، نائل عويس: أن عدد المركبات التي عبرت بالاتجاهين منذ فتح المعبر ولغاية أول من أمس بلغ 4495 مركبة، بمعدل 2425 مركبة مغادرة، و2070 مركبة قادمة، فيما بلغ عدد الشاحنات 70 شاحنة كانت محملة بالبضائع.



وبيّن عويس، أن عطلة نهاية الأسبوع الماضي لوحدها شهدت عبور 1193 مركبة، متوقعاً أن يشهد المعبر أعداداً أكبر في عطلة نهاية الأسبوع الحالي.





الوطن