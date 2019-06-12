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سوريا تدرس شراء الكهرباء من روسيا

قال وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، في حديث لوكالة “نوفوستي”، إن بلاده تدرس مسألة شراء الكهرباء من روسيا.


وذكر، أنه تم توقيع عدة مذكرات حول التفاهم، مع الجانب الروسي، بما في ذلك إعادة تأهيل وإصلاح الأقسام 2 و3 و4 في محطة حلب الحرارية لتوليد الكهرباء.


وقال خربوطلي: “يبحث الجانبان كذلك، إمكانية شراء الطاقة الكهربائية، في حال تم تنفيذ مشاريع تتعلق بمحطات التوليد الحرارية”.


وأضاف الوزير السوري: “قبل أيام قليلة، أرسل الجانب الروسي، “تكنوبروم”، دعوة لتأكيد تفعيل المذكرات والاتفاقيات التي أبرمها الطرفان الروسي والسوري”.


وأشار إلى أن العقبة الرئيسية أمام التعاون بين الدولتين، هي مسألة التمويل. وقال “إن شاء الله، سيتم التغلب على صعوبات التمويل قريبا”.


المصدر: نوفوستي