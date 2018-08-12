سوريا تخسر قامة علمية.. وفاة أحد أعمدة الجراحة العامة في سوريا بحادث أليم

خسرت سوريا عموما ومحافظة السويداء خصوصا إحدى القامات العلمية و الإنسانية المهمّة في مجال الطب البشري إثر حادث سير في دمشق اليوم السبت 11/8/2018.



ونعت وزارة التعليم العالي، جامعة دمشق، مستشفى الأسد الجامعي، نقابة الأطباء وآل نصر في السويداء وفاة الأستاذ الدكتور “حمود مزيد نصر” إثر تعرضه لحادث سير أثناء تواجده في العاصمة دمشق.

الدكتور “حمود نصر” أستاذ في كلية الطب البشري في جامعة دمشق تولى مؤخرا رئاسة شعبة الجراحة العامة الأولى في مشفى الأسد الجامعي.نعاه العديد من أصحاب الكفاءات و شهدوا له بأخلاقه الطيبة وسمعته العلمية.

كما أنّه عالج آلاف المرضى وأجرى آلاف العمليات الجراحية في مشافي الأسد الجامعي والمجتهد والسلام ومشافي أخرى.



ناضل د.حمود في حياته محافظاً على مبادئ الأخلاق و العلم و سعى لإنشاء أسرة كريمة تخرج منها أبناؤه “ريم وكنان ولين” أطباء بتفوق وامتياز