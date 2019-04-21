سوريا تحرز ثماني ميداليات في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام

حقق منتخب سوريا ثماني ميداليات متنوعة ومراكز متقدمة في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام.



وأحرز علي كرمو ميدالية فضية ومحمود الشغري ميدالية برونزية منافسات الكلاسيك فيزيك وفي كلاسيك بناء الأجسام.



وفي بناء أجسام الشباب فاز مؤيد الدباغ بذهبية، وتوفيق العبود بفضية، وفي بناء الأجسام ماسترز حقق محمود الشغري فضية، وبدر المنقل برونزية وأسامة قاجو المركز الخامس.



وفاز بلال الحمال من فئة بناء الأجسام للرجال بميدالية ذهبية، وأسامة قاجو بالمركز الرابع وأيمن بوادقجي بالمركز الخامس، وفي ماسكيولار فيزيك جاء محمد إسماعيل بالمركز الرابع.



يُذكر أن بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة واختتمت نشاطاتها بحصيلة ذهبيتين لمنتخب سوريا.



تلفزيون الخبر