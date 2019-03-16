سوريا تحرز ثلاث برونزيات في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب

أحرز اللاعب السوري أحمد العلي ثلاث ميداليات برونزية السبت 16 أذار في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب المقامة في لاس فيغاس الأمريكية، بحسب “سانا”.



وحقق العلي البرونزيات الثلاث في منافسات وزن فوق 102 كغ بالخطف 136 كغ وفي النتر 173 كغ وعلى مستوى المجموع العام.



وقال مدرب المنتخب الوطني لرفع الأثقال قيس أسعد إن “المنافسة كانت قوية جدا حيث قدم لاعبنا أداء لافتاً ومتميزاً، وتمكن من رفع علم سوريا عالياً في هذه البطولة التي تعد المشاركة الأبرز في تاريخ الأثقال السورية لهذه الفئة”.



يذكر أن رياضة رفع الاثقال هي رياضة أولمبية كان أول ظهور لها في اثينا عام 1896 واخذت بالتطور عام 1904 لتصبح رياضة معتمدة يهتم بها الاتحاد الدولي لرفع الاثقال عام 1920.



وتعتبر رياضة رفع الاثقال من أهم أنواع الرياضات في جميع انحاء العالم فهي رياضة واسعة الانتشار فتكاد لا تخلو أي دولة من ممارسة هذه الرياضة المعروفة عالمياً.