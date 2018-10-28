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سوريا تباشر في استكشاف النفط والغاز في مياهها

أعلنت الشركة السورية للنفط، أن إنتاجها من النفط الخام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، قد بلغ 14 مليونا و35 ألف برميل.


وأشارت إلى أن خطتها للعام الجاري تتضمن إنتاج 15 مليون و33 ألف برميل من النفط الخام.


وأكدت الشركة سعيها لزيادة إنتاج النفط والغاز، عن طريق استكشاف حقول جديدة داخل الأراضي السوري وفي منطقتها الحصرية شرقي المتوسط، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية والمحلية.


وستحاول الشركة السورية للنفط وهي من الشركات الحكومية الرائدة، تحسين أداء الحقول الموجودة حاليا عن طريق الاستثمار الأمثل، واستخدام التكنولوجيات والمعدات الحديثة المتطورة، وتخفيض تكاليف الإنتاج وترشيده، وتحسين تأهيل الكوادر الوطنية.

ووقعت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية مع روسيا خارطة طريق في مجال النفط والغاز والطاقة الكهربائية، تتضمن التعاون في مجال المسح والتنقيب والاستثمار واستخراج النفط والغاز والثروات الباطنية الأخرى في سوريا.

 


المصدر: الوطن اون لاين  