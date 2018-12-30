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سوريا الأولى عربيا في مسابقة أولمبياد الروبوت العالمي

منظمة أولمبياد الروبوت هي منظمة عالمية يدخل في عضويتها عشرات البلدان العربية والعالمية، أنشأت استنادا إلى فكرة أن الطلاب من جميع أنحاء العالم ينبغي أن يكون على منصة واحدة يتبادلون فيها مهاراتهم ويثبتون مواهبهم وكفاءاتهم لتطوير قدراتهم الإبداعية والتصميم ومهارات حل المشكلات من خلال المسابقات المتعلقة بالروبوت الصعبة والمتماشية مع الخطط التعليمية”.


انضمت سوريا إلى عضوية هذه المنظمة في عام 2014، ورغم أن عملية الانضمام كانت صعبة، إلا أن الجمعية العلمية السورية أثبتت قدرتها في إدارة المسابقة.

وقد شهدت هذه المسابقة اهتماماً كبيراً في سورية من قبل الجامعات الحكومية والخاصة والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية. أيضا لاقت المسابقة اهتماما من الحكومة السورية ممثلة بالسيدة الأولى التي أعطت دعما لها في الوقت الذي تعاني فيه سوريا من الأزمة على مدى الأعوام الأخيرة.


نذكر هنا أن الفرق السورية المشاركة في المسابقات نالت العديد من الجوائز على المستوى العالمي وعلى المستوى العربي. يحدثنا عن هذه الإنجازات الدكتور مهيب النقري الممثل الوطني لمنظمة أولمبياد الروبوت في سوريا.



سبوتنيك