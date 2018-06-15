سوري ينال جائزة الشرف في مسابقة الصور الضوئية بباريس

نال المغترب السوري المصور الوثائقي هاغوب وانيسيان جائزة الشرف في مسابقة الصور الضوئية بباريس 2018 (بي إكس 3).

فوز وانيسيان بهذه الجائزة جاء ضمن فئة الحرب الصراع مقدما مجموعة من لوحات التصوير الضوئي بعنوان قصص مختلفة متفوقا على آلاف الصور الفوتوغرافية التي قدمها مصورون من أكثر من 85 دولة.

يذكر أن المصور الوثائقي هاغوب وانيسيان من مواليد حلب عام 1970 عمل في صياغة الفضيات وبدأ التصوير التوثيقي عام 1999 وأقام عدة معارض في حلب ودمشق وموسكو وسان بطرسبورغ بمتحف الأرميتاج وآخر معارضه في سورية كان بعنوان حلب حضارة ورماد بدار الأسد للثقافة والفنون عام 2014 وضم أكثر من 50 صورة ضوئية تعكس واقع الحياة في الشهباء زمن الحرب على سورية باللونين الأبيض والأسود.

كما نال وانيسيان عام 2017 جائزة الشرف في مسابقة موسكو الدولية للتصوير الفوتوغرافي (ام آي اف ايه) في فئة التحرير والصراع عن صورة بعنوان التصميم على البقاء وفي فئة الناس والأطفال عن صورة بعنوان تقليد وفاز أيضا هذا العام بجائزة الشرف عن فئة التحرير الحرب الصراع في مسابقة جوائز طوكيو الدولية للتصوير الفوتوغرافي.