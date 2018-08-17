سوري يقتل عشيق زوجته في لبنان

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامـة البلاغ التالي:



صباح تاريخ 14/8/2018 عُثر في بلدة السكسكية الجنوبية على جثة مجهولة متحللة ملفوفة داخل “بطانية” و”أكياس من الورق”، ومرمية إلى جانب الأوتوستراد. وقد رجّح الطبيب الشرعي بأنها عائدة لرجل في العقد الثاني من العمر، وأن سبب الوفاة ناتج عن عملية خنق.

بنتيجة المتابعة الفورية، تبين أن الجثة عائدة لشخص من التابعية السورية، ويدعى:- ع. ع. (مواليد عام 2000)



من خلال الاستقصاءات والتحريات وعمليات الرصد المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من توقيف القاتل داخل منزله الكائن في بلدة الغازية، وذلك في أقل من /24/ ساعة من تاريخ تحديد هويته، ويدعى: – ع. ح. (مواليد عام 1994 ، سوري)



كما تمّ توقيف زوجته: – آ. ح. (مواليد عام 2000، سورية)



بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على قتل المغدور خنقاً، بعد استدراجه إلى منزله ثم وضع جثته داخل “بطانية” وأكياس من الورق، وقام بنقلها على متن دراجته الآلية ورميها في مكان العثور عليها، وذلك بسبب اكتشافه علاقة بينه وبين زوجته.

التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص.