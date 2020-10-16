سناب شات يضيف ميزة طال انتظارها

تلتزم شركة سناب (Snap) بوعدها بجلب الموسيقى إلى منصة سناب شات (Snapchat) وإعداد نفسها للمنافسة بشكل أكبر مع تيك توك وإنستاجرام.



وأعلنت الشركة عن أنها أصبحت تتيح لجميع مستخدمي (iOS) حول العالم إضافة مقاطع الأغاني قبل أو بعد التقاط اللقطات.



وكانت الميزة متوفرة للمستخدمين في نيوزيلندا وأستراليا، وقالت الشركة في شهر أغسطس: إنها ستجلب الموسيقى إلى المزيد من المناطق هذا الخريف.



ولا تذكر سناب متى قد تكون الأصوات متاحة عبر أجهزة أندرويد.



وتقول الشركة أيضًا: إنها تختبر السماح للأشخاص بصناعة أصواتهم بأنفسهم وإضافتها إلى اللقطات، وسيتم طرح هذه الميزة عالميًا في الأشهر المقبلة.



ولا تزال منصة سناب شات تفتقر إلى خلاصة مثل تيك توك التي تدفع المحتوى الموسيقي بشكل كبير إلى المستخدمين.



وتركز سناب شات بدلاً من ذلك على شراكاتها مع الناشرين الكبار وتشديد الروابط الاجتماعية بين المستخدمين.



وإذا تلقى شخص ما لقطة مع صوت، فيمكنه التمرير سريعًا لعرض صورة الألبوم وعنوان الأغنية واسم الفنان.



ويمكنه أيضًا النقر على رابط “تشغيل هذه الأغنية” للاستماع إلى الأغنية الكاملة عبر منصات البث الأخرى، ومن ضمنها سبوتيفاي وآبل ميوزك وساوند كلاود.



ولا توضح سناب حجم قائمة الموسيقى الخاصة بها بخلاف وصفها بأنها قوية ومنسقة.



وتقول الشركة أيضًا: إن صفقات الترخيص الخاصة بها تغطي أغانٍ من مجموعة وارنر ميوزيك (Warner Music Group) ومجموعة يونيفرسال ميوزيك (Universal Music Group) ووارنر تشابيل ميوزيك (Warner Chappell Music) وبي إم جي ميوزيك (BMG Music) وغيرها.



وتأخرت سناب بشكل عام في جلب الموسيقى إلى منصتها، حيث قدمت إنستاجرام ملصقات موسيقية للقصص في عام 2019، وطرحت ميزة (Reels) في شهر أغسطس.

واستمرت منصة تيك توك في اكتساب مستخدمي سناب من المراهقين والشباب، مما يعني أن سناب قد تفقد ميزتها إذا التزم هؤلاء المستخدمون بتيك توك بدلاً من النشر عبر سناب شات.



وتحتاج سناب إلى جلب الموسيقى إلى منصتها لمواكبة منافسيها والبقاء على صلة بالموضوع، حتى لو كان مستخدمو (iOS) فقط هم الذين يمكنهم الوصول في البداية.



ويمتلك تطبيق سناب شات 238 مليون مستخدم نشط يوميًا اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2020.



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