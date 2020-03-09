سماسرة يمنعون وصول الأدوية للحسكة... والمواطن هو الضحية

أثار صيادلة الحسكة في مؤتمرهم السنوي قضية عدم وصول الدواء إلى الحسكة التي لا يزال مرضاً مزمناً منذ سنوات، نتيجة لسطوة مفعول السماسرة والمتنفذين الذين احتكروا عملية توريده بالطرق غير النظامية من المركز والتحكّم بأسعاره، قبل تهريبه والعبور به إلى خارج الحدود وإلى العراق تحديداً!



وتساءل المؤتمرون عن أسباب تعطيل عقد نقابة الصيادلة الخاص بتوريد الدواء من المركز إلى المحافظة بالطرق النظامية، وأسباب احتكار التوريد عن طريق مستودعين خاصين وشخص ثالث غير رسمي في المحافظة، وعن أسباب وجود 14 صيدلية مخالفة من دون حسيب ولا رقيب وعلى عينك يا تاجر، وطالب آخرون بحمايتهم نتيجة للتهديدات التي يتعرضون لها من الغير؟ ومعالجة الخلل في مجمع النقابة في مدينة القامشلي الذي فاحت رائحة فساد عقد استثماره.



كما طالب المؤتمر بضبط أجور الشحن للدواء عن طريق البر الذي يتم عن طريق القطاع الخاص، وخضوعه للإتاوات ممن هو قائم على المعابر غير الرسمية، والذي بدوره انعكس سلباً على سعر الدواء الحقيقي وكاهل استهلاك المواطن له، وشرح آلية عمل صندوق النقابة المركزي.



وانتقد محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى، ما طرحه المؤتمر فيما يتعلق بآلية وصول الدواء إلى الحسكة، التي لا تزال عملية معالجتها تتم بطرق غير صحيحة ولا نظامية، لافتاً إلى أن الدواء يحتاج إلى شحن جوي وعبر برادات خاصة لوصوله إلى المحافظة، وهذا كله يقع على عاتق المعنيين في الوزارة المختصة والنقابة المركزية، الذين لم يجروا أي تحسين على الواقع الدوائي في الحسكة منذ سنوات والذين بدورهم هم من يضع الحد ويقطع الطريق على السماسرة والمحتكرين والمهربين.



وبين الموسى: أن المواطن هو الضحية الذي وقع تحت ظل هذا الواقع المأزوم، نتيجة لكل تلك الممارسات غير الرسمية، مؤكداً أنه سيتم التعامل عن طريق الجهات المعنية ذات الاختصاص في المحافظة، مع كل المخالفين لاسيما أصحاب الصيدليات غير النظامية الذين تم ذكرهم، ومستثمر مجمع النقابة وفق الأصول والضوابط القانونية النافذة لرفع الحيف والمعاناة عن المواطن.



وقالت نقيب الصيادلة المركزي وفاء كيشي: إن هناك آلية جديدة لنقل الدواء إلى الحسكة بعائدات شحن قليلة تعود ريوع أرباحها إلى خزانة التقاعد، وإنه سيتم رفع الراتب التقاعدي إلى أكثر من 50 ألف ليرة في نهاية الدورة الحالية، وكذلك رفع سقف حجم مكافأة الصيادلة، مبيّنة أنه كل ما تم طرحه في مؤتمر نقابة الحسكة، وفي المؤتمر العام المنعقد مؤخراً قد تم رفعه مسبقاً إلى وزارة الصحة وإلى أصحاب القرار في المركز ولم يأت الرد عليه لتاريخه.



الوطن