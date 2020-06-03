سماسرة الفواكه يربحون ثلاثة أضعاف السعر الفعلي

أشار عدد كبير من مزارعي الفواكه في السويداء إلى أن السماسرة أو ما يسمون وسطاء البيع بدؤوا بشراء إنتاج الفلاحين لهذا الموسم من الكرز والمشمش بسعر ٤٠٠ ليرة للكيلو الواحد ليتم طرحه بأسواق الخضار والفواكه بأسعار فلكية.



وبلغ سعر كيلو الكرز في هذه الأسواق ١٥٠٠ ليرة وكيلو المشمش ١٣٠٠ ليرة، وما ينطبق على الكرز والمشمش ينطبق على الخوخ والدراق والجانرك.



وطالب المزارعون بضرورة إحداث سوق شعبي خاص باتحاد الفلاحين يستطيع من خلاله المزارع بيع منتجه بعيداً عن تجار السوق السوداء والوسطاء، وأن يكون البيع بإشراف اتحاد الفلاحين، إضافة للإسراع بإنجاز سوق هال مدينة السويداء الذي مازال قيد التنفيذ.



وقال رئيس قسم التسويق في اتحاد فلاحي السويداء، أكرم الحجار “نسعى حالياً وبالتعاون مع كل الجهات المعنية إلى إحداث سوق شعبي خاص بالجمعيات الفلاحية، بحيث يستطيع المزارع بيع منتجه مباشرة في هذا السوق من دون وسطاء، وبإشراف الاتحاد.



وأضاف الحجار “حاولنا سابقاً افتتاح سوق شعبي أمام مبنى الاتحاد إلا أننا لم نوفق”.



وقال رئيس غرفة زراعة السويداء ، حاتم أبو راس “دائماً الفلاح هو من يدفع الضريبة، و الأسواق الشعبية لم تلق النجاح المطلوب لكونها كانت خالية من التجهيزات المطلوبة مثل: إحداث مظلات، تسوير السوق، وضع حراس، إنارة”.



وتابع أبو راس “عدا عن ذلك وهذا الأهم افتقاد المحافظة لسوق هال يستطيع الفلاح تسويق منتجه من خلاله، ما يدفع المزارع للتوجه نحو التجار والسماسرة”.



ويتراوح حالياً سعر كيلو الكرز في دمشق بين 1100_ 1800 ليرة سورية، فيما يتفاوت سعر المشمش بين 600 و800 ليرة، وهناك مشمش أبيض والمعروف ب الذهبي وصل سعر الكيلو منه إلى 1500 ليرة.



وكان أشار عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال بدمشق، أسامة قزيز، إلى أن الارتفاع الجنوني في أسعار الفواكه سببه تصدير 70 % من انتاج بعض الأصناف، إضافة لقلة عرضها مع بداية موسمها.



يذكر أن مجلس الوزراء كلف قبل أيام، وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بإجراء مراجعة أسبوعية للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية المسموحة للتصدير، تبعاً لواقع الانتاج والتصدير والأسعار وحاجة السوق المحلية.



تشرين