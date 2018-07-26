سليماني: ترامب مقامر

وصف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة ضد إيران بانها سخيفة.

وقال سليماني في كلمة له ألقاها اليوم خلال ملتقى أقيم في مدينة همدان غرب إيران مخاطبا ترامب: “إننا أقرب إليكم مما تتصورون وأنتم تعرفون قدرات إيران في الحرب غير المتماثلة.

وأشار سليماني إلى أن الرئيس الأميركي “يتحدث مع سائر دول العالم بادبيات من يدير ملهى ليليا” وأضاف: “رغم أنه مضى عام على رئاسة ترامب فما زالت أدبياته هي أدبيات نوادي القمار والملاهي الليلية فحينما يتحدث إلى دول أوروبية والصين وروسيا وكوريا الديمقراطية وسائر دول العالم يشعر الإنسان بأن مقامرا يتحدث”.

وتساءل سليماني “ماذا أمكنكم أن تفعلوا ولم تفعلوا خلال السنوات العشرين الماضية.. أتيتم أفغانستان بعشرات آلاف الجنود ومئات الطائرات الحديثة وارتكبتم الجرائم منذ عام 2001 إلى اليوم والآن ترغبون بالحوار مع حركة طالبان ما يعني أنكم فشلتم”.

وشدد اللواء سليماني على أن أي حرب ستشنها الولايات المتحدة على إيران ستدمر كل ما تمتلكه وقال: “أنتم ستبدؤون هذه الحرب لكن نهايتها نحن من سيفرضها لذلك عليك الانتباه من إهانة الشعب الإيراني وعليك أن تستفيد من تجارب من سبقوك”.