سلطنة عمان تختار موقع جغرافي مهم لإقامة مشاريع سياحية في سورية

تعتزم عمان الاستثمار في سورية خلال مرحلة إعادة الإعمار، لذلك اختارت محافظة اللاذقية لتقيم فيها مشاريع سياحية.



وقال رئيس مجموعة ناس للاستثمارات العقارية والسياحية في عمان ، الشيخ الدكتور محمد الخالدي، إن الاستثمارات متاحة في سورية، مشيراً إلى أن مجموعته تبحث عن آفاق استثمارية جديدة ومنها في محافظة اللاذقية.



وخلال زيارته اللاذقية، لفت الخالدي إلى أن الموقع الجغرافي للاذقية مهم في المجال السياحي كإقامة فنادق وخدمات مرافقة، مبيناً أن سورية عموماً واللاذقية خاصة توفر إمكانات واعدة وفرص متاحة بشكل جيد وفق خيارات متعددة.



من جانبه أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، أن المحافظة تشجع على إقامة استثمارات سياحية وصناعات تهتم بإنتاجها الزراعي، ومعالجة النفايات الصلبة انطلاقاً من أهميتها لخدمة أبناء اللاذقية، مبيناً التسهيلات المقدمة وخاصة في المشروعات المدروسة والتي تمكن المستثمر من البدء بالتنفيذ مباشرة بعد توقيع العقود.