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سلطان عمان يشكر الرئيس الأسد على تعزيته بوفاة السلطان قابوس

أعرب سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور، عن شكره وتقديره للرئيس الأسد على تعزيته ومواساته في وفاة السلطان قابوس يوم الجمعة الماضي.

حيث ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن السلطان العُماني استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم في مسقط، لتقديم التعزية بوفاة السلطان قابوس.

وقالت الوكالة: “عبر جلالة السلطان المعظم عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية على تعازيه الخالصة ومواساته الصادقة، داعياً  المولى القدير أن يجنبه والشعب السوري الشقيق كل سوء ومكروه”.

وكان قد وصل ممثل الرئيس الأسد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وليد المعلم، إلى العاصمة العمانية مسقط لتقديم التعازي بوفاة سلطان عمان، قابوس بن سعيد.
وتوفي سلطان عمان قابوس بن سعيد يوم الجمعة 10 يناير 2020 عن عمر ناهز 79 عاماً وحكم السلطنة منذ توليه السلطة عام 1970 خلفاً لأبيه.