سلطات نظام أردوغان تعتقل 54 شخصا بذريعة صلتهم بمحاولة الانقلاب

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 54 من موظفي جامعة الفاتح التي أغلقت العام الماضي وذلك بذريعة صلتهم بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز 2016.

وذكرت رويترز أن لدى الشرطة التركية أوامر باعتقال 171 أكاديميا وموظفا من جامعة الفاتح المغلقة بإسطنبول بزعم ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وذكرت رويترز أن لدى الشرطة التركية أوامر باعتقال 171 أكاديميا وموظفا من جامعة الفاتح المغلقة بإسطنبول بزعم ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.