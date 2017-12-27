سلطات نظام أردوغان تعتقل 54 شخصا بذريعة صلتهم بمحاولة الانقلاب
اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 54 من موظفي جامعة الفاتح التي أغلقت العام الماضي وذلك بذريعة صلتهم بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز 2016.
وذكرت رويترز أن لدى الشرطة التركية أوامر باعتقال 171 أكاديميا وموظفا من جامعة الفاتح المغلقة بإسطنبول بزعم ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
يشار إلى أن النظام التركي استغل محاولة الانقلاب لتصفية خصومه ومعارضيه حيث اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص بينهم عسكريون وصحفيون وقضاة وشخصيات من المعارضة وموظفون حكوميون وفصل نحو 150 ألفا آخرين أو أوقفهم عن العمل في القطاعين العام والخاص.
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