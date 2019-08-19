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سلطات جبل طارق ترفض الطلب الأمريكي باحتجاز الناقلة الإيرانية غريس 1

رفضت سلطات جبل طارق اليوم الطلب الأمريكي باحتجاز الناقلة الإيرانية “ادريان دريا” “غريس 1 سابقا” موضحة أنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي فقط.


وأصدر القضاء الأمريكي أمس أمر قرصنة جديدا ضد ناقلة النفط الإيرانية التي قررت سلطات جبل طارق الإفراج عنها الخميس الماضي بعد احتجازها الشهر الماضي.


وأشارت حكومة جبل طارق في بيان نقلته وكالة رويترز إلى أن عدم تجاوبها مع الطلب الأمريكي مرده إلى “التزامها بقانون الاتحاد الأوروبي والاختلافات بين أنظمة العقوبات المفروضة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.


واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة الإيرانية مطلع الشهر الماضي قبالة موقع الصخرة في مضيق جبل طارق في إجراء مخالف للقوانين الدولية في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا وحلفاؤها وأدواتها على إيران.

 